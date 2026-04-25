25-26シーズンも終盤を迎えており、各タイトルをどのチームが獲得するのか注目が集まっている。チームのタイトルだけでなく、個人賞の行方も気になるところだ。リヴァプールの優勝に終わった昨季はリーグ戦で29ゴールを挙げたモハメド・サラーが年間の最優秀選手に選ばれている。20-21シーズンから23-24シーズンはシティがリーグ4連覇しており、ルベン・ディアス、ケビン・デ・ブライネ、アーリング・ハーランド、フィル・フォーデ