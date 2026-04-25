レアル・マドリードでプレイするブラジル代表DFエデル・ミリトンは2026W杯に間に合うのだろうか。センターバックとして高い実力を誇るが、近年は怪我に悩まされ続けている。2023年からは膝の前十字靭帯断裂の怪我を2度も負い、その後は大腿二頭筋断裂の怪我もあった。さらに今季も筋肉系の故障が2度あり、4月に復帰したと思いきや今度はハムストリングを痛めて離脱してしまった。スペイン『MARCA』は少なくとも1ヶ月は戦列を離れる