高市首相が22年間乗り続けたスープラトヨタ博物館の公式Xは2026年4月23日、高市早苗首相が22年間乗り続けてきた通称「STスープラ」を特別展示すると発表しました。【画像】ついにトヨタ博物館に登場！ これが、展示された「STスープラ」ですこの車両は、高市首相が地元・奈良県で働いて貯めたお金で初めて購入したもので、ボディカラーが白の3代目「スープラ」になります。国会議員当選後も、運転手付きの車を利用する議員が多