岩崎は9回二死から同点を許した（C）産経新聞社阪神は4月25日の広島戦（甲子園）、9回二死まで追い詰めながら同点に追い付かれた。2−1とした9回にマウンドに上がったのは守護神の岩崎優。梅野隆太郎との同級生バッテリーも注目される中、先頭の菊池涼介にいきなり四球を与えてしまう。【動画】メジャーの強打者をねじ伏せた！ 阪神・門別の快投ハイライトさらに代走・辰見鴻之介に二盗を許すなど、二死三塁の形を作られると