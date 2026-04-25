プロバスケットボールりそなグループB1「長崎ヴェルカ」は、初の西地区優勝が決まりました。 長崎市のアミュプラザ長崎かもめ広場では「長崎ヴェルカ」と「ファイティングイーグルス名古屋」のパブリックビューイングが行われました。 試合開始前に、同じ西地区で2位の「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」の敗戦が伝えられ、ヴェルカの地区優勝が決まると、会場は大きな歓声に包まれました