◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―７巨人（２５日・横浜）巨人・石塚裕惺内野手が「下半身のコンディション不良」で試合を欠場した。橋上オフェンスチーフコーチは試合後、石塚について「病院には行きました。実際のところ、ちゃんと診断はまだ出ていないのが正直なところで」と明かし「走ることとかに対してだいぶ制約をしないといけないことがあったので、これ以上悪くすると思ったので」と語った。試合前練習の開始時には