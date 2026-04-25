ライオン株式会社と、日本歯科医師会は、「歯と口の健康週間」中の６月４日に、東京・豊洲の「キッザニア東京」で、子どもたちが歯科医師や歯科衛生士と交流するスペシャルイベントを共同で開催する。乳歯から永久歯へと生え変わる大切な時期に、親子でお口の変化を観察し、歯科のプロから正しいオーラルケアを学ぶことで、大人の歯へのスムーズなバトンタッチをサポートするのが狙い。このプログラムは、子どもたちが自らの「