14年ぶりに営業運転を再開した新潟県の柏崎刈羽原発。赤沢経済産業大臣が視察し、再稼働の意義を強調しました。赤沢経済産業大臣は東京電力の小早川智明社長らと面会し、「中東情勢やこの夏の電力需給を踏まえると、6号機の再稼働は極めて重要」だと強調しました。赤沢亮正 経済産業大臣「6号機が定格出力で稼働し続けた場合、ホルムズ海峡経由で輸入しているLNG（液化天然ガス）の約3割を年間で節約する効果がある」赤沢大臣