タレントの長嶋一茂が２５日放送の日本テレビ系「一茂粗品の超（スーパー）ワイドショー忖度ない本音で１週間のニュースをぶった斬る」（日曜・午後４時）に出演。お笑いコンビ「霜降り明星」粗品と今週のニュースを忖度なしにたたき斬った。この日、ＭＬＢ１年目にして５試合連続本塁打を放つなど快進撃を見せるホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）の話題を取り上げた。「ＭＬＢ最高の契約」との声も上がる村上につ