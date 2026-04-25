ピン芸人のオラキオが24日、自身のインスタグラムを更新。出演する番組で母親と共演することを伝え、親子2ショットを公開した。【写真】母と肩を寄せ合った親子2ショットを公開したオラキオ「ついにオラキオスポーツにうちの母ちゃんが登場！」とサガテレビ『オラキオスポーツ』（毎週土曜後6：30〜）で母親と共演することを報告したオラキオ。「僕にとってこれ以上の親孝行はありません！昔風に言うと、女手一つで兄ちゃん