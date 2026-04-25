【ベルリン共同】ドイツ有力誌シュピーゲルは25日、メルツ首相率いる連立政権の閣僚2人が、通信アプリ「シグナル」のアカウント情報を盗む「フィッシング」の被害に遭ったと報じた。政府は政治家や軍関係者、ジャーナリストなどに被害が広がっている恐れがあると警告し、検察がスパイ事件とみて捜査に乗り出している。同誌によると、欧州では昨年からシグナルに対する同様の攻撃が相次いでおり、オランダ当局は既にロシアが関