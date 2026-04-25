メジャーリーグでは25日も村上宗隆選手（26）、岡本和真選手（29）が魅せてくれました。そして、大谷翔平選手（31）と鈴木誠也選手（31）の同学年対決にも注目です。開幕から25試合で、メジャー2位のホームラン10本を放っている村上選手。ホームでのワシントン・ナショナルズ戦第2打席、元巨人のマイコラス選手から片手で放った一撃は、センター右への第11号ホームラン。これでホームラン数はメジャートップタイ。シーズン68本ペー