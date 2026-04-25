4月25日、東京競馬場で行われた6R・3歳1勝クラス（ダ1600m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、ビービークローサー（牡3・栗東・野中賢二）が勝利した。3/4馬身差の2着に2番人気のザーフィル（牡3・美浦・林徹）、3着にタケルムサシ（牡3・美浦・斎藤誠）が入った。勝ちタイムは1:36.8（稍重）。【東京5R】良血グランマエストロ、惜敗続きに終止符打てず…勝利したのはリラ内を突いて一気の進出坂井瑠星騎乗の1番人気、ビービークロ