4月25日、東京競馬場で行われた5R・3歳未勝利（芝1400m）は、佐々木大輔騎乗の2番人気、リラ（牝3・美浦・蛯名正義）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に1番人気のグランマエストロ（牡3・美浦・木村哲也）、3着にカズノダイジョウ（牝3・美浦・浅利英明）が入った。勝ちタイムは1:21.3（良）。【東京4R】断然人気シニャンガが危なげなく初勝利…単勝1.5倍の支持に応えるあと一歩届かず3歳未勝利・グランマエストロとC.ルメール騎手