4月25日、東京競馬場で行われた4R・3歳未勝利（牝・芝1800m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、シニャンガ（牝3・美浦・鹿戸雄一）が勝利した。クビ差の2着にカンティーナ（牝3・美浦・堀内岳志）、3着にペカリーナ（牝3・美浦・竹内正洋）が入った。勝ちタイムは1:47.6（良）。2番人気で戸崎圭太騎乗、ピースフルマインド（牝3・美浦・伊坂重信）は、6着敗退。【天王山S】伏兵ジュンウィンダムが差し切りV…60kgドンアミティエは