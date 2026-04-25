１８日、海南省五指山市で行われた「三月三」を祝うイベント。（五指山＝新華社配信）【新華社五指山4月25日】中国海南省五指山市でこのほど、伝統的な祝日「三月三（旧暦3月3日、今年は4月19日）」のイベントが開かれた。少数民族リー（黎）族の伝統織物「黎錦（リージン）」を用いた衣装のコンテストが無形文化遺産の紹介と合わせて催され、水上ステージではオリジナル舞踊劇「黎女歌」を初演。600人が同時に長テーブルを囲む