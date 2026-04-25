２５年度の年度代表馬で、ドバイワールドＣ２着のフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作）の今後のレーススケジュールが２５日、明らかになった。矢作芳人厩舎の公式Ｘが発表した。矢作師と藤田晋オーナー、海外レーシングマネジャーの安藤裕氏で協議した結果、ジョッキークラブゴールドＣ・Ｇ１（９月１８日・米ベルモントパーク）から連覇が懸かるＢＣクラシック・Ｇ１（１０月３１日・米キーンランド）のダート路線か、愛