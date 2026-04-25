上質なアイテムで人気の紀ノ国屋から、華やかな花柄が魅力のリバティプリントエコバッグが登場♡英国の伝統あるLIBERTY FABRICSを使用した特別感のあるデザインは、日常をさりげなく彩ってくれる一品です。機能性とデザイン性を兼ね備えた、毎日持ち歩きたくなるバッグに注目です♪ 上品で華やかな花柄デザイン リバティプリントならではの繊細で美しい花柄が魅力のエコバッグ。150年の歴史を持つLIBERTY FABRICSの生