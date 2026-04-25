元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が25日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。外国人店員の対応に驚いたエピソードを語る場面があった。ある飲食店を訪れた柏木だったが「季節のシャーベット」の内容が気になり、店員に尋ねたという。「名前を見ると、海外の女性の方だったんですよ。聞いたら、その人がちょっと半笑いしながら“あ、私には分からないですね”って去って行って…」とまさかの一言が。「えっ、待ってよ!