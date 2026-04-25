「オリックス４−２日本ハム」（２５日、京セラドーム大阪）日本ハムは今季３度目の３連敗。今季最多タイの借金３となった。１番に入った清宮幸は３打数１安打２打点。１点を追う五回２死三塁から中前への同点適時打。３点を追う七回には１死満塁から押し出し四球を選んだ。ただ、九回１死一塁では一ゴロ併殺に倒れ「やっぱ勝ちたかった」と悔しがった。オリックス先発の高島に対しては、３打席で２５球を投げさせ、最後は