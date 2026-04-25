ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」は25日、準優3番がメインの5日目を開催した。準優11R、単騎ダッシュ戦になった益田啓司（46＝福岡）が1周1マークで最内を差し、その後の2着争いを制して22年12月のからつ69周年記念以来、4度目のG1優出を果たした。「出来過ぎて怖い。進入が5対1になったときにと思ってチルト0にした。いい感じはしなかったけど、いい結果になって良かった」初出場だった昨