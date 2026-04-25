2月14日のサウジCで連覇を成し遂げ、3月28日の前走ドバイワールドCで2着のフォーエバーヤング（牡5＝矢作、父リアルスティール）は秋の路線が米国に遠征し、ジョッキークラブゴールドC（9月18日、ベルモントパーク）から連覇が懸かるBCクラシック（10月31日、キーンランド）を目指すか、芝替わりで欧州に狙いを絞って愛チャンピオンS（9月12日、レパーズタウン）から凱旋門賞（10月4日、パリロンシャン）に参戦するプランの2択と