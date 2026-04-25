「マスターズチャンオン・プレミアムＧ１」（２５日・宮島）２０２４年の鳴門大会の覇者・菊地孝平（４７）＝静岡・８２期・Ａ１＝が、２度目の名人位を懸けて優出を決めた。４カドからコンマ１４の２番手スタートで、１Ｍは好判断でのまくり差し。ただ「前節の福岡周年の件（何度も抜かれる悔しいシリーズ）があるから抜かれるイメージしかなく、ドキドキしながら安全丁寧に回って、すごい恥ずかしいターンになった。新人み