冬季大会では初となるパレード。りくりゅうペアや、多くの選手たちがファンに感謝の思いを伝えました。朝早くから約5万人のファンが駆けつけた東京・日本橋。冬季大会で始めて行われたパレードには、スキージャンプの高梨沙羅（高ははしごだか）選手（29）や約120人の選手団が参加。引退を表明したスピードスケートの高木美帆（高ははしごだか）選手（31）もファンへ感謝の思いを伝えました。高木美帆選手：私たちも感謝の気持ちを