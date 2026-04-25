数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！同じ数字を掛ける「2乗」の中でも、25は算数において特別な性質を持っています。ある法則を知っていればすぐに解ける問題です。まずは1分以内に答えへたどり着けるか試してみましょう！問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。25 × 25 = □ ヒント：末尾が「5」の数字を2乗するときは、十の位の数字とその「次の数字」を掛け