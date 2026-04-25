株式会社リクルート（東京都千代田区）が提供する進路情報メディア『スタディサプリ進路』は、このほど「進路の文理選択」に関する調査結果を発表しました。同調査によると、高校3年生の文理選択の理由は「好き・得意な科目だった」が最多となりました。では、文理選択のプロセスにおいて、保護者の意見はどの程度影響したのでしょうか。【表】高3生の文理選択…選んだ理由は？調査は、同メディアの高校生3年生エディターおよび公