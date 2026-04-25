宮城県仙台市に位置する作並温泉は、奈良時代の僧・行基や鎌倉時代の源頼朝が発見したという伝説が残る、極めて歴史深い温泉郷です。歴代の仙台藩主も「かくし湯」として愛用したと伝えられており、古くから多くの文化人や旅人の心と体を癒してきました。こちらの大きな特徴は、その豊かな湯量と「美女づくりの湯」と謳われる柔らかな泉質です。泉質は主に単純温泉や硫酸塩泉で、さらりとした肌触りながら、入浴後にはしっとりとし