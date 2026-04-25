LINEリサーチは、男子高校生を対象に「男子高校生が好きなお笑い芸人ランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【8位までの全ランキング結果を見る】2位：サンドウィッチマン2位は、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」さんでした。「ネタがおもしろいから」が7割強の高い割合で1位となり、トークやボケ・ツッコミの技術も高く評価されています。明るい人柄やコンビの仲