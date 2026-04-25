六本木、日比谷、八重洲に続く4つ目の東京ミッドタウンとなる“東京ミッドタウン日本橋”が、2027年秋より、東京・日本橋にグランドオープンする。【写真】ラグジュアリーな空間！1階商業施設のイメージ■4街区で構成今回日本橋川沿い再開発区域一体エリア“日本橋リバーウォーク”の一翼を担う“日本橋一丁目中地区第一種市街地再開発事業”としてオープンする東京ミッドタウン日本橋は、4街区で構成され、それぞれが個性を