ジェフユナイテッド千葉は４月25日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第12節で川崎フロンターレと敵地で対戦した。連敗ストップを狙った一戦は、開始５分に先制を許す苦しい展開に。それでも縦に速い攻撃で反撃し、終盤の85分、FKの流れから石尾陸登が同点弾を決めて試合を振り出しに戻す。だが直後の89分、マルシーニョに勝ち越しゴールを奪われ万事休す。最後まで食らいついたものの１−２で敗れた。「あともうちょ