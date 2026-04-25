◇明治安田J1百年構想リーグC大阪1―2広島（2026年4月25日Eピース）C大阪は広島に1―2で逆転負けを喫し、3連勝を逃した。アーサー・パパス監督は「広島が手強いのは分かっていたが、前半は良いフットボールができていた。得点もした。それを1試合通じてやることだ」とやるせない表情を浮かべた。マレーシア代表DFディオン・クールズにとっては受難の日だった。1点リードの後半33分から右サイドバックとして出場した