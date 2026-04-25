◇パ・リーグ日本ハム2―4オリックス（2026年4月25日京セラＤ）元日本ハムエースの岩本勉氏（54）が、自身のYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。3連敗を喫した日本ハム7回1死満塁の場面を振り返った。岩本氏は「僕は4打席目の矢沢が見たかった」と思わずもらした。3点を追う7回1死満塁で、清宮幸が押し出し四球。3者連続四球で押せ押せの場面で、矢沢に代えて浅間を代打に送った。岩本氏は「代打の浅間もバットの出