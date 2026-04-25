ノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅（29＝クラレ）が25日、自身のインスタグラムを更新し、モデルのように変身した姿を披露した。高梨は「ジバンシイ」のポップアップイベントを訪れたと報告。「パティスリーのような可愛らしい空間でした」とつづった。また、黒のセットアップに合わせたシックなモード系のメーク姿も披露。フォロワーからは「ハッとするほど美しい」「どんどん素敵になっていくね」「もう間違い