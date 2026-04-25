ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」は、26日の最終日に優勝戦が行われる。石渡鉄兵（51＝東京）は5日目準優勝戦10R、コンマ11のトップスタートを決めて逃げ快勝。優勝戦進む出一番乗りを決めた。前検日時点の2026年後期に適用される現勝率は6.31だったが、6.44まで上昇。「A1（級勝負）の緊張感がいい方に出た」と高い集中力でレースに臨み、予選は3位通過。相棒55号機も初日から抜群の動きを