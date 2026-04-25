元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が２５日、日本テレビ系「一茂粗品の超ワイドショー」で、しゃぶしゃぶ食べ放題のチェーン店で、肉が薄すぎて炎上したことに持論を展開した。番組では某チェーン店のしゃぶしゃぶ食べ放題の豚肉が薄すぎて「スケル豚」と炎上した問題を議論。粗品は「個人的な意見」と前置きした上で「しゃぶしゃぶなんてごちそうを、安価ですませようとしている低所得者どもは文句言うなや！と思いました。