タレントのギャル曽根（40）が25日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。夫と“おそろい”で購入したものを明かした。コストコでの購入品を紹介する動画を公開。夫に運転してもらって行ったことを明かし、「パパとおそろいで買ったんですけど」とSTANLEYの水筒を披露した。「パパ使う〜？」「ママが使わなそう。サイズが少し小さいからママ使わなそう」など夫婦のリアルなやりとりを明かし、「使うから、じゃあ買おうかとな