「ＤｅＮＡ２−７巨人」（２５日、横浜スタジアム）女子ゴルフの人気選手、都玲華（２２）が初の始球式に登場。その豪快な投球が反響を呼んだ。「スポーツ観るなら！Ｕ−ＮＥＸＴＤＡＹ」として行われた一戦。可憐なプレーと美ぼうで注目を集める都は自身の名前にちなんだ背番号「３８５」のＤｅＮＡのユニホームに黒のパンツスタイルでマウンドに上がり、セットポジションから投球したが、ボールは大暴投となり、左打者の