長年ライバル同士と言われる新潟県燕市と三条市が因縁の関係に「綱引き」で決着をつけました。白熱の対決に会場は盛り上がりを見せました。 ともにモノづくりの盛んな街としてライバル関係と言われる燕市と三条市。 【三条市民】 「めちゃめちゃ勝ちたい」 【燕市民】 「燕のみんなの力で勝ち取りたい」 25日、この二つの市にまたがるJR燕三条駅の市の境界線上で行われたのは、綱引き大会です。 今年で3回目となる因縁の戦い