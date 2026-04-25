お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）と富澤たけし（51）が25日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に生出演。災害報道への違和感を口にした。20日午後4時52分ごろ、青森県階上町で震度5強の地震が発生。気象庁によると、震源地は三陸沖で、震源の深さは19キロ、地震の規模はマグニチュード（M）7・7。岩手県の久慈港80センチなど、北海