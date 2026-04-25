「マスターズチャンピオン・プレミアムＧ１」（２５日、宮島）白井英治（４９）＝山口・８０期・Ａ１＝の戦略がまんまとハマった。準優１２Ｒのスタート展示では枠なりの３対３だったが、本番では３カドを選択。コンマ１０のトップスタートから強気に握ってバックでは杉山正樹（愛知）との並走。１周２マークを鋭く差し、２周１マークを先に回って決着をつけた。「スローの３コースは起こす位置を把握していなかったので、