柔道の練習会で女子選手（右）と稽古する男子の田中龍雅＝25日、東京都多摩市柔道の混合団体強化に向けた男女合同練習会が25日、東京都多摩市の国士舘大で報道陣に公開され、10月の世界選手権（バクー）男子73キロ級代表の田中龍雅（筑波大）は「個人戦と同じように団体戦でも金メダルを獲得するのが目標。引っ張っていけるような存在でありたい」と意気込んだ。混合団体の日本は五輪で2大会連続2位。昨年の世界選手権は8連覇