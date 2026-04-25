◇パ・リーグ楽天7―9西武（2026年4月25日楽天モバイル最強パーク）楽天は同点の8回に5番手で登板した勝ちパターンの西垣雅矢投手（26）が誤算だった。2死二塁から渡部に中越えへ適時三塁打を浴び、林安可（リン・アンコー）には右翼席へ2ランを被弾するなど、5安打で4失点。「（本塁打は）甘かったです。中に入ってしまった」と悔やんだ。この日が24試合で12試合目の登板。フル回転する右腕に三木監督は「こういう時