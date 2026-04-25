「マスターズチャンピオン・プレミアムＧ１」（２５日、宮島）準優が行われた２５日に、峰竜太（４１）＝佐賀・９５期・Ａ１＝のトークショーが大盛況の中で行われた。ここ数年はいろいろ悩んでいたそうで「選手を辞めることも考えた」と振り返っていたが、先月の蒲郡でのボートレースクラシックでは２年５月ぶりのＳＧ優勝。ボート界のスーパースターが完全復活を遂げた。「来年３月に行われる地元・からつのＳＧ・クラシッ