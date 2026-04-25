◆パ・リーグ楽天７―９西武（２５日・楽天モバイル最強）楽天が西武に競り負けた。序盤から激しい攻防だった。初回に先発のウレーニャが２点を先制されるが、直後に打線が反撃。初回１死二、三塁で浅村が中前へ２点適時打を放ち、試合を振り出しに戻した。しかし、ウレーニャが踏ん張れない。林安可に適時打を浴びると、山村に押し出し四球。２点のリードを許した。打線は２点を追いかける４回に無死一、二塁の好機を演出