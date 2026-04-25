元フジテレビアナウンサーでモデルの久慈暁子が、２５日までに自身のＳＮＳを更新。生まれたばかりの第１子と夫でバスケットボール日本代表の渡辺雄太（千葉Ｊ）との親子３ショットを披露した。インスタグラムで「先日、無事に退院しました」と報告した久慈は、生まれたばかりのわが子と夫の渡辺との“親子３ショット”などを披露。「初めての出産と育児で不安もたくさんありましたが、産院の皆さまがいつも優しく寄り添ってく