◆第１３４回ガネー賞・Ｇ１（４月２６日、仏国・パリロンシャン競馬場・芝２１００メートル）ヨーロッパの競馬シーズン開幕を告げるＧ１は６頭立てとなり、昨年の凱旋門賞馬のダリズ（牡４歳、仏国・フランシスアンリ・グラファール厩舎・父シーザスターズ）が今年初戦を迎える。引き続きミカエル・バルザローナ騎手＝仏国＝とのコンビで挑む。少頭数ながら、好メンバーがそろった。昨年のヴェルメイユ賞の覇者のアヴァンチュ