日体大長距離競技会兼ニッタイダイ・チャレンジ・ゲームズ（ＮＣＧ）が２５日、横浜市の日体大横浜健志台キャンパス陸上競技場で行われ、女子１万メートルで日本歴代３位（３０分４５秒２１）の不破聖衣来（２３）＝三井住友海上＝がＮＣＧ５０００メートルで１６分３秒７０で６位でゴールした。拓大１年時にマークした１５分２０秒６８の自己ベスト記録には大きく遅れたが「ケガがなく順調に練習を積めています」と前向きに話し