秋田朝日放送 岩手県大槌町で発生した山火事を受けて避難所の支援などにあたるため、２５日秋田県の職員が派遣されました。 ２５日朝秋田県庁では派遣される５人の職員の出発式が行われました。２２日に岩手県の大槌町で発生した山火事は広い範囲に影響が及んでいます。今回派遣される職員は避難所でどのような物資が不足しているかなどの情報収集や避難所へのトイレカーの派遣を担当します。岩手県の災害対策本部