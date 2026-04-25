秋田朝日放送 絵本などを手がける２人組のユニット「ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａ」による読み聞かせのイベントが２５日秋田市で開かれました。 「ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａ」は亀山達矢さんと中川敦子さんによるユニットで、絵本やイラストレーションなど様々な分野で活動しています。 ２５日から秋田市の千秋美術館で「ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａのキニナルアニマル絵本原画展」が始まり、読み聞かせはオー