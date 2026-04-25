体重無差別で柔道男子日本一を争う全日本選手権（26日、東京・日本武道館）の前日会見が25日、東京都文京区の講道館で開かれ、90キロ級で25年世界王者の村尾三四郎（JESエレベーター）は「昔から憧れの舞台で、獲りたいタイトルの一つ。今回はタイミングも含めて好機だと思う。全力で勝ちにいきたい」と抱負を述べた。村尾の全日本出場は、神奈川・桐蔭学園高3年だった18年以来、8年ぶり2回目。翌年以降は自階級での五輪や世界